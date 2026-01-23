Минпросвещения может сократить изучение иностранных языков в школах

Министерство просвещения России планирует сократить изучение иностранных языков в средних классах с 1 сентября. Так, количество часов могут уменьшить у учащихся 5-7-х классов до 408.

«С 2026 учебного года Министерство просвещения планирует сократить количество часов иностранного языка в 5-7-х классах с трех часов в неделю до двух, то есть общий объем иностранного языка сократится с 510 до 408 часов», - сказал РИА Новости ректор МПГУ Алексей Лубков.

С его слов, этот шаг нужен для того, чтобы более оптимально распределить нагрузку на школьников. Что касается 8-9-х классов, то для них выделенные часы на уроки иностранных языков останутся прежними - три часа в неделю.

При этом отмечается, что изучение языков останется частью обязательной программы. Однако ученикам необходимо рационально распределять учебное время, отметили в Минпросвещения.

Ранее ведомство представило обновленный ФГОС для обучающихся 10-11-х классов. Документ введет единые требования к образованию старшеклассников и должен вступить в силу с 1 сентября.