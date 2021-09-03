Сергей Иванов рассказал об амурских тиграх в нацпарке «Земля леопарда»

Двадцать три амурских тигра появились в национальном парке «Земля леопарда» за последние несколько лет. Об этом «Звезде» рассказал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он уточнил на полях ВЭФ, что на охраняемые территории хищников привело отсутствие браконьеров и обилие пищи.

«За последние несколько лет в нацпарк "Земля леопарда" подтянулось 23 амурских тигра. Тигры не дураки. Они быстро сообразили, что здесь не стреляют, здесь много дичи, есть что покушать, и прописались в нацпарке», - пояснил Иванов.

Он добавил, что численность популяции дальневосточных леопардов выросла с 30 до 110 особей благодаря созданию особых условий на территории нацпарка.

«Когда есть корм, есть охрана, есть порядок, природа, в данном случае леопарды отзываются моментально на это», - добавил Иванов.

Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 2 сентября и продлится по 4 сентября. На ВЭФ-2021 приехали представители более 60 стран мира. Центральным событием форума является пленарная сессия с участием президента РФ Владимира Путина, которая проходит в пятницу, 3 сентября.