Появились новые кадры потасовки в Москве с участием артистки Артамоновой

Сын актрисы московского театра Et Cetera Анны Артамоновой и его друг первыми начали вести себя агрессивно, когда начался конфликт с водителем за парковочное место. Это видно по камерам видеонаблюдения, которые оказались в распоряжении «Звезды».

«Ножом пырнули. Сейчас в Следственном комитете. Отец в реанимации», - рассказал сын участника инцидента.

Судя по кадрам, сын актрисы и его друг подбежали к водителю и начали вести с ним диалог на повышенных тонах. К нему подошли его сыновья, а затем началась драка.

После этого Артамонова нанесла ножевое ранение одному из участников потасовки. Сын водителя рассказал «Звезде», что у отца четвертая стадия рака. На данный момент он находится в реанимации.

По словам актрисы, все произошло из-за парковочного места. На нее «обрушился неадекватный человек», желающий занять «ее место». Вместе с ним был сын, который начал снимать номера машины и куда-то отправлять.

Сын Артамоновой попросил удалить фотографии, на что им ответили, что «сейчас вас будут убивать». В ответ на это актриса вызвала полицию. Когда она разговаривала с полицией, прибежали три человека спортивного телосложения. С ее слов, они начали избивать ее сына и его друга.

Артамонова утверждает, что кинулась на защиту детей, достав из машины нож из-под сиденья. С ее слов, у нее было одно желание - защитить ребенка, которого жестоко избивали у нее на глазах.