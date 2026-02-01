МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Актриса Артамонова рассказала, как бросилась с ножом на защиту сына

Инцидент, ставший причиной возбуждения уголовного дела, произошел еще 12 января на парковке на Малой Ботанической улице.
Ян Брацкий 04-02-2026 11:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Актриса московского театра Et Cetera Анна Артамонова стала фигуранткой уголовного дела. Она ударила ножом мужчину, избивавшего ее сына на парковке. Подробности инцидента Анна рассказала в интервью «Звезде».

«Все произошло из-за парковочного места. На меня обрушился неадекватный человек, который хотел припарковаться на мое место. С ним был сынишка 15 лет, который стал снимать номера нашей машины и куда-то отправлять. Мой сын попросил удалить фотографии, на что нам ответили, что сейчас будут нас убивать. Мы вызвали полицию. Со мной были четверо детей, младшему из которых семь лет», - рассказала Артамонова.

Полицию пришлось вызывать несколько раз. Наряд никак не мог найти парковку, на которой произошел конфликт, говорит Анна. Основные события развернулись за считаные минуты до приезда правоохранителей.

«Пока я разговаривала с полицией, прибежали трое людей спортивного телосложения. Они приехали на машине, пробежали мимо меня и начали убивать моего сына и его друга. В этот момент дочка крикнула, что у них нож. Я кинулась к своей машине, у меня были лыжные палки и под сиденьем нож. Я вытащила его и кинулась на защиту своих детей», - сказала Анна Артамонова.

Все происходящее на камеру смартфона запечатлела дочь актрисы. В ту секунду, вспоминает Анна, у нее было одно желание - защитить ребенка, которого жестоко избивали у нее на глазах.

«В отделении полиции я была уверена, что меня защищают, что я мама и я оборонялась. Я показала видео со своего телефона, меня попросили скинуть его. Возбудили дело в отношении меня, в отношении тех людей ничего. Всех интересует только момент ножевого ранения», - сетует собеседница «Звезды».

Вместе с адвокатом Артамонова дошла до прокуратуры. Сейчас она рассчитывает на правосудие и на помощь главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Как стало известно позже, глава Следкома России затребовал доклад о конфликте с участием Анны Артамоновой. В пресс-службе ведомства рассказали о нападении на многодетную мать, актрису, певицу, волонтера, а также ее детей.

#актриса #полиция #СК РФ #Уголовное дело #наш эксклюзив #Артамонова
