Экипаж Ка-52М поразил украинскую пехоту в зоне спецоперации

Минобороны России сообщает о поражении пехоты ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж армейской авиации на разведывательно-ударном вертолете Ка-52М.

Отмечено, что удар наносился в интересах группировки войск «Север». Поразить удалось не только боевиков, но и их бронетехнику. При этом летчики применили неуправляемые авиационные ракеты.

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетный маневр. Также летчики отстрелили тепловые ловушки, чтобы затруднить неприятелю поражение вертолета. После этого Ка-52М благополучно вернулся на площадку вылета.

Ранее сообщалось, что летчики армейской авиации на ударном вертолете Ми-28НМ разрушили украинский пункт управления БПЛА. В тот раз удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.