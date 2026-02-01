МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Ка-52М поразил украинскую пехоту в зоне спецоперации

Также летчики смогли поразить и бронетехнику врага. Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Север».
04-02-2026 16:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о поражении пехоты ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж армейской авиации на разведывательно-ударном вертолете Ка-52М. 

Отмечено, что удар наносился в интересах группировки войск «Север». Поразить удалось не только боевиков, но и их бронетехнику. При этом летчики применили неуправляемые авиационные ракеты. 

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетный маневр. Также летчики отстрелили тепловые ловушки, чтобы затруднить неприятелю поражение вертолета. После этого Ка-52М благополучно вернулся на площадку вылета. 

Ранее сообщалось, что летчики армейской авиации на ударном вертолете Ми-28НМ разрушили украинский пункт управления БПЛА. В тот раз удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #Ка-52М #армейская авиация #группировка "север"
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 