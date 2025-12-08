МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Летчики армейской авиации разрушили украинский пункт управления БПЛА

Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар в зоне ответственности группировки войск «Центр».
08-12-2025 10:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Это сделал экипаж российского ударного вертолета Ми-28НМ. 

Удар наносился в интересах группировки войск «Центр». Согласно словам штурмана по имени Максим, летчики применили неуправляемые авиационные ракеты. Штурман добавил, что летать на Ми-28НМ - одно удовольствие. 

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетный маневр. Поражение намеченной цели подтвердил доклад разведки. Нанеся удар, летчики благополучно вернулись на площадку базирования. 

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М сжег замаскированную бронетехнику врага в зоне проведения специальной военной операции. В тот раз летчики поддерживали также подразделения группировки войск «Центр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #Ми-28НМ #спецоперация #армейская авиация #группировка «Центр»
