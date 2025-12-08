Минобороны России сообщает об уничтожении украинского пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Это сделал экипаж российского ударного вертолета Ми-28НМ.

Удар наносился в интересах группировки войск «Центр». Согласно словам штурмана по имени Максим, летчики применили неуправляемые авиационные ракеты. Штурман добавил, что летать на Ми-28НМ - одно удовольствие.

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетный маневр. Поражение намеченной цели подтвердил доклад разведки. Нанеся удар, летчики благополучно вернулись на площадку базирования.

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М сжег замаскированную бронетехнику врага в зоне проведения специальной военной операции. В тот раз летчики поддерживали также подразделения группировки войск «Центр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.