Путин провел видеоконференцию с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поговорили по видеосвязи. Переговоры двух лидеров состоялись в преддверии китайского Нового года. В этом году он отмечается 17 февраля. Глава государства выразил удовлетворение состоянием двусторонних отношений, рассказал о реализации совместных проектов и оценил перспективы дальнейшего развития российско-китайского диалога.

«Российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие носит образцовый характер. В этом году мы отмечаем 25-летие основополагающего для наших отношений Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Его дальнейшая реализация, безусловно, отвечает коренным интересам народов двух стран», - сказал Путин.

В своей речи президент назвал двусторонние отношения России и Китая образцовыми. Особое внимание уделяется экономике. Товарооборот за последнее время превысил $200 млрд, отметил Путин. Внешнеполитическую связку Москвы и Пекина он назвал важным стабилизирующим фактором. Россия также по-прежнему остается в лидерах по поставкам в КНР энергоресурсов, констатировал президент.

В своем ответном слове председатель КНР Си Цзиньпин обратил внимание на решимость, которую наши страны проявляют в отстаивании международной справедливости, и высоко оценил культурно-гуманитарные отношения. По мнению китайского лидера, странам необходимо углублять стратегическое взаимодействие.

Последняя очная встреча Путина и Си Цзиньпина состоялась в сентябре 2025 года. Тогда российский президент находился с четырехдневным визитом в Китае и принял участие в заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества и торжествах по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны.

Китайский Новый год в 2026 году начинается 17 февраля. По восточному календарю это год Огненной Лошади. Праздновать его будут до 3 марта. Предыдущий год был объявлен перекрестным годом культуры России и Китая. В обеих странах проходили совместные концерты, выставки и другие культурные мероприятия. В Поднебесной широко отметили нашу Масленицу. Как полагают в Москве и Пекине, уважение интересов и традиций друг друга - главное правило взаимоотношений.