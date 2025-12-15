Минимум 21 человек погиб в результате наводнений в Марокко. Об этом сообщает телеканал MEDI1TV.

Стихия ударила 14 декабря по региону Сафи. К печальным последствиям привели мощные ливни с грозами. На данный момент известно о 32 пострадавших.

«Местные власти в регионе Сафи сообщили, что число жертв дождей с грозами, обрушившихся на регион в воскресенье, и вызванных ими наводнений достигло 21», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жертвами наводнений стали 14 человек. Вода унесла десятки автомобилей и затопила около 70 жилых домов и других зданий.

Кроме того, нанесен серьезный ущерб дорожной инфраструктуре. Ранее сообщалось о 631 погибшем в результате оползней и наводнений в Индонезии.