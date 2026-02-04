МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
При штурме Придорожного боевики проспали первый рывок бойцов ВС РФ

Российские штурмовики сумели использовать эффект неожиданности - первый опорник врага пал практически мгновенно.
Анна Цепаева 04-02-2026 14:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Анна Цепаева работает в зоне проведения специальной военной операции. Пообщавшись со штурмовиками, бравшими населенный пункт Придорожное на территории Запорожской области, она сообщила, что в самом начале боев за село российские войска сумели использовать эффект неожиданности. 

Отмечено, что первый опорник противника пал мгновенно - сработал эффект неожиданности. Боевики ВСУ настолько зарылись в землю, что проспали рывок штурмовиков. Российские военнослужащие вышли к их позициям незамеченными и навязали ближний бой в тот момент, когда враг его совсем не ждал.

Штурм подобных населенных пунктов в запорожских степях - задача повышенной сложности. Открытая местность практически исключает возможность незаметного маневра, а любую постройку, от подвала до сарая, противник превращает в долговременную огневую точку.

Ранее подборку кадров с боями за Придорожное показало российское оборонное ведомство. Населенный пункт освободили штурмовики 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#штурмовики #наш эксклюзив #запорожская область #Придорожное
