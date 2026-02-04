Телеканал «Звезда» включили в «белый список» Минцифры

Минцифры России включило телеканал «Звезда» в «белый список». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Белый список» - это перечень цифровых платформ, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного Интернета по соображениям безопасности. В него внесены сайты государственных органов, Почты России, нескольких банков, РЖД, ряда изданий. Кроме того, без Интернета будут доступны платформы для заказа такси и покупки билетов на любой другой транспорт.

В список платформ, доступных в периоды отключений мобильного Интернета, входят наиболее значимые и востребованные российские сервисы и сайты, в том числе региональные. Он формируется по согласованию с органами, отвечающими за обеспечение безопасности, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти. Список периодически обновляется.