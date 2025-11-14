МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минцифры расширило «белый список» сайтов, доступных без интернета

В этот «белый список» вошли сайты государственных органов, Почты России, некоторых банков, РЖД, нескольких СМИ и др.
Виктория Бокий 2025-11-14 18:56:47
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минцифры России расширило «белый список» сайтов, которые будут доступны даже без интернета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В этот список вошли сайты государственных органов, Почты России, нескольких банков, РЖД, некоторых СМИ и др. Кроме того, без интернета будут доступны платформы для заказа такси и покупки билетов на любой другой транспорт.

«Эти приложения и сайты остаются доступными в периоды ограничений. Операторы мобильной связи уже реализовали необходимые настройки», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что перечень доступных цифровых платформ формируется с учетом наиболее популярных интернет-ресурсов в нашей стране, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти. Обещают, что «белый список» будет пополняться.

Ранее Минфин предупреждал россиян о блокировке сим-карт при въезде из-за границы. Известно, что для абонентов с российскими номерами действует период «охлаждения» на 24 часа в случаях, если сим-карта неактивна в течение 72 часов и при возвращении из международного роуминга.

#интернет #минцифры #приложения #сайт #белый список
