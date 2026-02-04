МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Т-90М отработал с 8 км по блиндажу ВСУ на Константиновском направлении

Противник потерял не менее четырех человек.
04-02-2026 07:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» Южной группировки войск разрушил блиндаж с украинскими боевиками на Константиновском направлении. Кадры боевой работы танкистов опубликовало Минобороны.

В ходе воздушной разведки расчеты БПЛА нашли замаскированный блиндаж, где находились боевики ВСУ. Координаты цели передали экипажу танка Т-90М.

Для удара танк занял заранее подготовленную огневую позицию. После наведения экипаж нанес удар 125-миллиметровыми фугасными снарядами с расстояния более 8 километров. В результате блиндаж был уничтожен, а противник потерял не менее четырех человек.

Ранее экипажи Т-90М устроили ВСУ огневой налет на Краснолиманском направлении. Танкисты ударили с закрытой огневой позиции по скоплению живой силы ВСУ на расстоянии более 10 км.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Т-90М Прорыв #Опорный пункт #Южная группировка войск #константиновское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 