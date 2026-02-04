Т-90М отработал с 8 км по блиндажу ВСУ на Константиновском направлении

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» Южной группировки войск разрушил блиндаж с украинскими боевиками на Константиновском направлении. Кадры боевой работы танкистов опубликовало Минобороны.

В ходе воздушной разведки расчеты БПЛА нашли замаскированный блиндаж, где находились боевики ВСУ. Координаты цели передали экипажу танка Т-90М.

Для удара танк занял заранее подготовленную огневую позицию. После наведения экипаж нанес удар 125-миллиметровыми фугасными снарядами с расстояния более 8 километров. В результате блиндаж был уничтожен, а противник потерял не менее четырех человек.

Ранее экипажи Т-90М устроили ВСУ огневой налет на Краснолиманском направлении. Танкисты ударили с закрытой огневой позиции по скоплению живой силы ВСУ на расстоянии более 10 км.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.