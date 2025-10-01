МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экипажи Т-90М устроили ВСУ огневой налет на Краснолиманском направлении

2025-10-01 05:00:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В канун Дня Сухопутных войск танки Т-90М «Прорыв» 25-й армии группировки «Запад» уничтожили замаскированные опорные пункты, блиндажи, бронетехнику и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении. Используя особенности местности и координаты с БПЛА, экипажи поражают цели на большом удалении. Танкисты «выключают» вражеские наблюдательные пункты, склады и огневые точки.

На одном из боевых выходов танкисты из мотострелкового полка «Башкортостан» в Луганской Народной Республике с закрытой огневой позиции поразили скопление живой силы ВСУ на расстоянии более 10 км. Стрельбу корректировали операторы БПЛА мотострелкового полка. Это обеспечило высокую эффективность и минимальный расход боеприпасов. После огневого налета танки сменили позицию для маскировки.

Темп работы танкистов во время спецоперации сильно ускорился, говорит командир боевой машины с позывным Калач. Это обусловлено опасностью со стороны беспилотников противника.

«Недавно попадали дроны. Загорелись мы. Отстреляли все снаряды, потому что с боекомплектом ехать опасно. И уже с пустым конвейером поехали в сторону дома. До леса доехали, остановились, потушили, поехали дальше», - рассказал он.

Применение стрельбы с закрытых позиций и корректировка с БПЛА повышают выживаемость экипажей и эффективность поражения военных объектов противника. Ранее танкисты рассказали, как электроника Т-90М «Прорыв» сама вводит данные и учитывает скорость ветра, наклон и рельеф местности и даже положение танка в пространстве.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #т-90м #ВСУ #танкисты #краснолиманское направление
