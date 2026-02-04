Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по целям на Украине, связанным с военно-промышленным комплексом киевского режима.

«Пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, СВО продолжается, наши военные поражают те цели, которые они считают ассоциированными с военным комплексом киевского режима», - сказал Песков в ходе беседы с журналистами.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что РФ продолжает проведение специальной военной операции, двери для мирного урегулирования открыты со стороны России. Дмитрий Песков добавил, что позиция Москвы предельно ясна. Она хорошо понятна как Киеву, так и американским переговорщикам.

Также Песков добавил, что американская сторона оказывает добрые услуги по проведению этих трехсторонних переговоров. Он отметил, что Россия признательна за эти усилия.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.