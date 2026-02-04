Красноярский минздрав сообщил о состоянии детей после страшной аварии с грузовиком

Двое детей, пострадавших в ДТП в Красноярске, находятся в состоянии средней степени тяжести, одна пациентка в стабильно тяжелом, и еще одна - в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил минздрав Красноярского края.

В заявлении ведомства уточняется, что после аварии трех детей доставили в Краевую межрайонную клиническую больницу N20 имени Берзона. Юноша и девушка в состоянии средней степени тяжести.

«Одна из пациенток, 17 лет, в стабильно тяжелом состоянии на ИВЛ готовится к транспортировке в РДКБ им. Н.И. Пирогова», - рассказали в минздраве.

Уточняется, что санрейс для транспортировки пострадавшей в Москву заказан на 21.00. В ведомстве уточнили, что еще одна девушка находится в крайне тяжелом состоянии. Троих пациентов, находящихся в Канской межрайонной больнице, по словам медиков, сегодня выпишут. С ними работает психолог.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае под Рыбинском случилась авария, столкнулись «Газель» и грузовик. Жертвами ДТП стали пять человек. Авария случилась на 965-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Предварительно, водитель автомобиля буксировал модульный дом, который отцепился и выехал на полосу встречного движения. После чего прицеп столкнулся с пассажирской «Газелью». Погибли пять человек, в том числе четверо детей. Еще четверо госпитализированы.