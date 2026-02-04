МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Красноярский минздрав сообщил о состоянии детей после страшной аварии с грузовиком

Троих пациентов, по словам медиков, уже готовят к выписке. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии.
Сергей Дьячкин 04-02-2026 12:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Двое детей, пострадавших в ДТП в Красноярске, находятся в состоянии средней степени тяжести, одна пациентка в стабильно тяжелом, и еще одна - в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил минздрав Красноярского края.

В заявлении ведомства уточняется, что после аварии трех детей доставили в Краевую межрайонную клиническую больницу N20 имени Берзона. Юноша и девушка в состоянии средней степени тяжести.

«Одна из пациенток, 17 лет, в стабильно тяжелом состоянии на ИВЛ готовится к транспортировке в РДКБ им. Н.И. Пирогова», - рассказали в минздраве.

Уточняется, что санрейс для транспортировки пострадавшей в Москву заказан на 21.00. В ведомстве уточнили, что еще одна девушка находится в крайне тяжелом состоянии. Троих пациентов, находящихся в Канской межрайонной больнице, по словам медиков, сегодня выпишут. С ними работает психолог.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае под Рыбинском случилась авария, столкнулись «Газель» и грузовик. Жертвами ДТП стали пять человек. Авария случилась на 965-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Предварительно, водитель автомобиля буксировал модульный дом, который отцепился и выехал на полосу встречного движения. После чего прицеп столкнулся с пассажирской «Газелью». Погибли пять человек, в том числе четверо детей. Еще четверо госпитализированы.

#дети #ДТП #больница #красноярск #минздрав рф
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 