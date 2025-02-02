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Танцы и драконы: как в Москве отмечают Китайский Новый год

Фестиваль, посвященный празднованию пришествия года Змеи, продлится в Москве до 9 февраля.
Диана Сирази Глеб Владовский 2025-02-02 23:10:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Уже второй год подряд в Москве широко празднуют Китайский новый год. И это очень вписывается в российскую традицию отмечать не только сам традиционный Новый год 31-ого декабря, но и старый Новый год, а потом еще раз - по китайскому календарю.

В самом Китае гулять будут минимум две недели - там вся страна ушла на новогодние каникулы. А в Москве проводят красочный фестиваль, посвященный китайской культуре. Продлится он до 9 февраля. И сейчас, на улицах российской столицы, можно увидеть и китайских драконов, и традиционные красные фонарики. У жителей и гостей Москвы есть возможность попробовать национальные блюда китайской кухни.

На улицах города танцуют драконы и львы. Китайцы верят, что такой ритуал приносит удачу и отпугивает злых духов. Зеленая змея - символ 2025 года по китайскому календарю, проносится над головами. А тем временем самый большой китайский дракон взобрался на нашу елку прямо перед красной площадью. В восточной культуре дракон вовсе не злой, как во многих наших русских сказках, а наоборот - олицетворяет доброе начало.

2025, как и 2024, объявлен Перекрестным Годом культуры России и Китая. В обеих странах - совместные концерты и выставки. В Поднебесной отпразднуют нашу Масленицу. Как отметил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, уважение интересов друг друга и доверие - главные правила взаимоотношений между двумя странами.

«Благодаря лидерству наших президентов, китайско-российские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень. У нас очень тесные контакты и сотрудничество в политической сфере, регулярно встречаются наши руководители и у нас самые усовершенствованные механизмы», - сообщил дипломат.

А на этой неделе в московском метро запустили китайский поезд. Оказавшись в этом поезде, можно подумать, что мы в пекинском или шанхайском метро. Там, во время празднования Нового Года, ездят точно такие же. А внутри вагонов можно увидеть, как масштабно праздник встречают в Китае, ну и впервые для удобства туристов карта московского метро на китайском языке.

В эти дни и Москве, и в Пекине в унисон звучат одни пожелания - счастья и добра в каждый дом. 

#Китай #Москва #Россия #Главное с Ольгой Беловой #китайский новый год #год Змеи
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