МО Украины попросило командиров ВСУ верифицировать терминалы Starlink

Украинский министр обороны Михаил Федоров велел командирам ВСУ верифицировать терминалы связи спутниковой сети Starlink, принадлежащей Илону Маску. Соответствующую запись он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Сейчас критически важно верифицировать все терминалы, которые используют в целях обороны», - говорится в публикации.

Федоров велел военным внести все номера терминалов Starlink через систему Delta в белый список. Он добавил, что собственные терминалы не нужно ставить на баланс воинской части и передавать данные учетных записей. По его словам, достаточно внести терминал в белый список, чтобы он продолжил работать после блокировки.

«Обращаюсь к командирам всех уровней: организуйте проверку терминалов Starlink, чтобы обеспечить непрерывность и стабильность связи», - написал Федоров.

Он также отметил, что граждане активно вносят терминалы в белый список для обеспечения их работы. Впоследствии, по словам Федорова, процесс будет выстроен так, чтобы компания SpaceX получала данные для регистрации терминалов в режиме реального времени.

О проблемах со Starlink сообщили киевские власти. В частности, о действии «ограничений» заявлял и советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов. В своем Telegram-канале он назвал их «временными».

В сентябре прошлого года ВСУ столкнулись с масштабным сбоем связи Starlink. Тогда же на проблемы со спутниковой системой указывали пользователи нескольких стран Европы и Азии, США и Канады.

В августе прошлого года более 42 тысяч абонентов в США сообщили о сбоях в работе Starlink. Тогда 60% пользователей столкнулись с перебоями в интернет-соединении, у 38% полностью пропала связь.