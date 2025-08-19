В США произошел масштабный сбой в работе Starlink

Более сорока двух тысяч абонентов в США сообщили о сбоях в работе спутниковой сети Starlink, принадлежащей Илону Маску. Об этом сообщает Life, ссылаясь на сервис Downdetector.

По данным представленного отчёта, 60% пользователей столкнулись с перебоями в интернет-соединении, у 38% полностью пропала связь, а 2% испытывают проблемы при подключении к сети.

Кроме Соединенных штатов, нарушения работы Starlink зарегистрированы и в Британии.

Ранее сообщалось о стратегиях, которые разрабатывает Китай для борьбы со спутниками Starlink в случае военного конфликта.