«Солнцепек» испепелил опорник ВСУ на Красноармейском направлении

Экипаж ТОС-1А выполнил серию выстрелов 220-мм термобарическими реактивными снарядами по полученным координатам.
04-02-2026 05:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы экипажа модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» ударами термобарических реактивных снарядов уничтожили укрепленный опорный пункт и скопление живой силы ВСУ на Красноармейском направлении. Минобороны показало кадры их боевой работы.

Операторы разведывательных беспилотников войск беспилотных систем группировки «Центр» нашли скопление живой силы противника. Боевики расположились в лесополосе в опорном пункте ВСУ перед позициями наших подразделений. Когда задача поступила экипажу «Солнцепека», военнослужащие боевого разведывательного дозора заранее выдвинулись на место развертывания боевой машины. Они провели разведку местности и с помощью детекторов дронов убедились, что поблизости нет ударных дронов противника.

Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» с группой огневой поддержки прибыл на огневую позицию и выполнил серию выстрелов 220-мм термобарическими снарядами по полученным координатам. Сразу после этого основная группа убыла в тыловой район.

В ходе проведения специальной военной операции личный состав 29-й бригады РХБ защиты выполняет задачи на самых опасных направлениях. Экипажи боевых машин ТОС наносят существенное огневое поражение ВСУ. Они уничтожают опорные пункты и живую силу противника, буквально сжигая все на своем пути.

Ранее Минобороны показывало, как «Солнцепек» и «Тосочка» выжгли опорники ВСУ на Красноармейском направлении. Российские военнослужащие сорвали ротацию противника на линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #тос-1а «солнцепек» #Тяжелая огнеметная система #группировка войск «Центр» #красноармейское направление
