Расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» и «Тосочка» уничтожили опорные пункты ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что удары по целям наносили военнослужащие 10-го гвардейского полка РХБЗ группировки войск «Центр». Наведение проводилось с применением автоматизированной системы управления огнем.

«Экипажи выполнили несколько серий пусков термобарических реактивных боеприпасов с различных огневых позиций на дальности от 15 до 20 километров. Корректировка огня велась операторами расчетов войск беспилотных систем в режиме реального времени», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Таким образом, артиллеристы сорвали ротацию сил противника на этом направлении.

Ранее сообщалось, что расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил укрепленный пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.