Аномальный снегопад парализовал Ростов

Снегопад парализовал Ростов. Метель началась накануне и продолжается до сих пор. Видимость на дорогах упала до минимальной. Накануне город встал в 10-балльных пробках. В снегу вязли легковые автомобили и грузовики. Небольшие пригорки превратились в ледяные ловушки, на которые было невозможно взобраться.

Не легче было и пассажирам автобусов. Транспорт работал с перебоями. И там, где обычно дорога занимала минуты, поездка растягивалась на часы. В прогнозах у синоптиков - продолжение снегопадов, к которым предстоящей ночью добавится похолодание.

К этому уже готовятся экстренные службы. На региональных трассах заранее развернули пункты обогрева для водителей. Власти вывели на улицы всю коммунальную технику, но она просто не справляется с таким объемом осадков.

До этого жителей Ростовской области испытывали на прочность аномальные морозы. Юг страны сковал 30-градусный холод, который сопровождался сильным ветром и обильными снегопадами. В конце января не выдержали коммунальные сети. Без отопления остались более 400 тысяч жителей региона. В некоторых муниципалитетах также наблюдались проблемы с водоснабжением.