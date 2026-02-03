МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Аномальный снегопад парализовал Ростов

Коммунальщики работают круглосуточно, но техника не справляется с таким количеством снега.
Ян Брацкий 03-02-2026 09:37
© Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Снегопад парализовал Ростов. Метель началась накануне и продолжается до сих пор. Видимость на дорогах упала до минимальной. Накануне город встал в 10-балльных пробках. В снегу вязли легковые автомобили и грузовики. Небольшие пригорки превратились в ледяные ловушки, на которые было невозможно взобраться.

Не легче было и пассажирам автобусов. Транспорт работал с перебоями. И там, где обычно дорога занимала минуты, поездка растягивалась на часы. В прогнозах у синоптиков - продолжение снегопадов, к которым предстоящей ночью добавится похолодание.

К этому уже готовятся экстренные службы. На региональных трассах заранее развернули пункты обогрева для водителей. Власти вывели на улицы всю коммунальную технику, но она просто не справляется с таким объемом осадков.

До этого жителей Ростовской области испытывали на прочность аномальные морозы. Юг страны сковал 30-градусный холод, который сопровождался сильным ветром и обильными снегопадами. В конце января не выдержали коммунальные сети. Без отопления остались более 400 тысяч жителей региона. В некоторых муниципалитетах также наблюдались проблемы с водоснабжением.

