МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Более 400 тысяч жителей Ростовской области остаются без тепла в аномальные морозы

Непогода привела к авариям не только на теплосетях, но и на дорогах.
Константин Денисов Елизавета Волкова 27-01-2026 05:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Ростовской области теплосети не выдержали суровых для юга морозов. Проблемы с подачей отопления затронули четыре района - это более 400 тысяч жителей. Несколько городов и поселков остались без воды. При этом пик холода ожидается этой ночью - почти минус 30 градусов. Морозы сопровождаются аномальными снегопадами и сильным ветром. На дорогах - коллапс. Не лучше ситуация и в соседних регионах. В Краснодарском крае только за утро произошло почти 200 ДТП.

В Ростове-на-Дону водитель автобуса не справился с управлением и буквально снес в остановку. Это и еще десятки ДТП в донском регионе спровоцировала непогода - только за сегодняшнюю ночь коммунальщики вывезли из областного центра несколько тысяч тонн снега. Снегоуборочной технике приходится работать непрерывно, чтобы очистить дорожное полотно.

Также снегопад спровоцировал и массовые ДТП на трассе в Краснодарском крае. Там в аварию попали 20 автомобилей. Под Новороссийском в кювете оказался автобус после столкновения с легковушкой. В салоне оказались заблокированы 22 пассажира.

Из-за аномального для юга мороза аварии произошли  и на теплосетях. Почти неделю без воды остаются жители Гуково Ростовской области. В очереди выстраивается метровая очередь - подвозов воды не хватает, полки с бутилированной водой в магазинах опустели уже ко вторым суткам отключений. Приходится топить снег, чтобы получить хотя бы техническую воду.

Тем временем в Ростове без отопления остаются четыре района - а это тысячи горожан. Уже несколько дней температура воздуха - около -10 градусов. Вместе с установившимися морозами упала температура теплоносителей. Оборудование некоторых котельных нуждаются в срочном ремонте.

Холодными батареи, говорят ростовчане, остаются с декабря прошлого года. Только если в начале зимы столбики термометров в южной столице показывали отметку около нуля, то сейчас она достигает и -20. Температура в домах едва поднимается до 15 градусов тепла. Приходится ходить по квартире в куртках и спасаться обогревателями.

«Мы уже столько мучаемся с отоплением, спасаемся только тем, что обогреваем квартиру электроприборами», - пожаловалась Эльзира Никандрова.

«Это ж тоже дорогое удовольствие - пользоваться, включать обогреватели, счетчик мотает. Батареи холодные практически с начала зимы. Когда отключали, был момент - на ТЭЦ какая-то авария, то в этот момент вообще были несколько дней без отопления. Но тогда хоть морозов не было, а сейчас морозы сильные - в комнатах холодно», - добавил Дмитрий Бабич.

Без тепла остаются тысячи дончан. На жалобы жителей ответил ростовский губернатор Юрий Слюсарь. В ближайшее время отремонтируют энергоблок и теплосети. Также тем, кто остался без отопления, проведут перерасчет. Суровые для южан холода уходить не собираются как минимум до конца недели. На столбиках термометров будет держаться устойчивый минус, а синоптики обещают снегопад.

#в стране и мире #Краснодарский край #Погода #Ростовская область #ДТП #Теплоснабжение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 