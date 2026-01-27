Более 400 тысяч жителей Ростовской области остаются без тепла в аномальные морозы

В Ростовской области теплосети не выдержали суровых для юга морозов. Проблемы с подачей отопления затронули четыре района - это более 400 тысяч жителей. Несколько городов и поселков остались без воды. При этом пик холода ожидается этой ночью - почти минус 30 градусов. Морозы сопровождаются аномальными снегопадами и сильным ветром. На дорогах - коллапс. Не лучше ситуация и в соседних регионах. В Краснодарском крае только за утро произошло почти 200 ДТП.

В Ростове-на-Дону водитель автобуса не справился с управлением и буквально снес в остановку. Это и еще десятки ДТП в донском регионе спровоцировала непогода - только за сегодняшнюю ночь коммунальщики вывезли из областного центра несколько тысяч тонн снега. Снегоуборочной технике приходится работать непрерывно, чтобы очистить дорожное полотно.

Также снегопад спровоцировал и массовые ДТП на трассе в Краснодарском крае. Там в аварию попали 20 автомобилей. Под Новороссийском в кювете оказался автобус после столкновения с легковушкой. В салоне оказались заблокированы 22 пассажира.

Из-за аномального для юга мороза аварии произошли и на теплосетях. Почти неделю без воды остаются жители Гуково Ростовской области. В очереди выстраивается метровая очередь - подвозов воды не хватает, полки с бутилированной водой в магазинах опустели уже ко вторым суткам отключений. Приходится топить снег, чтобы получить хотя бы техническую воду.

Тем временем в Ростове без отопления остаются четыре района - а это тысячи горожан. Уже несколько дней температура воздуха - около -10 градусов. Вместе с установившимися морозами упала температура теплоносителей. Оборудование некоторых котельных нуждаются в срочном ремонте.

Холодными батареи, говорят ростовчане, остаются с декабря прошлого года. Только если в начале зимы столбики термометров в южной столице показывали отметку около нуля, то сейчас она достигает и -20. Температура в домах едва поднимается до 15 градусов тепла. Приходится ходить по квартире в куртках и спасаться обогревателями.

«Мы уже столько мучаемся с отоплением, спасаемся только тем, что обогреваем квартиру электроприборами», - пожаловалась Эльзира Никандрова. «Это ж тоже дорогое удовольствие - пользоваться, включать обогреватели, счетчик мотает. Батареи холодные практически с начала зимы. Когда отключали, был момент - на ТЭЦ какая-то авария, то в этот момент вообще были несколько дней без отопления. Но тогда хоть морозов не было, а сейчас морозы сильные - в комнатах холодно», - добавил Дмитрий Бабич.

Без тепла остаются тысячи дончан. На жалобы жителей ответил ростовский губернатор Юрий Слюсарь. В ближайшее время отремонтируют энергоблок и теплосети. Также тем, кто остался без отопления, проведут перерасчет. Суровые для южан холода уходить не собираются как минимум до конца недели. На столбиках термометров будет держаться устойчивый минус, а синоптики обещают снегопад.