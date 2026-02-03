Операторы «Молний» рассказали о поддержке штурмовиков в зоне СВО

На Красноармейском направлении наши грозные «Молнии» громят блиндажи противника. Бойцы действуют слаженно, помогают нашим штурмовикам продвигаться вперед. Очередная цель - пехота ВСУ, поэтому на «Молнию-2» крепят два осколочно-фугасных боеприпаса.

«В чем отличие "Молнии-1" от "Молнии-2"? Моторы. У первой один мотор, у второй - два мотора. И грузоподъемность. Эта "птица" несет шесть килограммов взрывчатки на 50 километров», - рассказал оператор-сапер БПЛА «Молния-2» с позывным Хмурый.

Обязательная часть - балансировка дрона. Беспилотник должен четко соблюдать курс. Грозные «Молнии» могут не только разрушать, беспилотник также отлично справляется с логистическими задачами.

«К примеру, тем же штурмовикам доставить еды, какого-нибудь топлива, радиостанцию. Набрали необходимый комплект, прицепили вместо боевой части, также отпустили. Ребята сытые, довольные, дальше работают», - поделился оператор-техник БПЛА «Молния-2» с позывным Турист.

С поставками «Молний», говорят бойцы, проблем нет. «Птиц» у расчета 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады в достатке. Парни активно помогают штурмовикам на Красноармейском направлении. Наша пехота продвигается в сторону Белицкого и ведет бои в Новопавловке. Российские войска широким фронтом приближаются к границам ДНР, к Днепропетровской области, Славянску и Краматорску. Боец с позывным Малыш стал оператором «Молнии» вслед за братом-близнецом - теперь они служат в одном расчете, даже позывные взяли одинаковые.

«Получается, меняем друг друга. Когда я заступаю на смену, он в это время отдыхает. Различают нас только близкие. Мы круглосуточно на посту», - признался оператор БПЛА «Молния-2» с позывным Малыш.

Почти все офицеры расчета - местные, донецкие. Помнят и первые прилеты, и первые столкновения.

«В 2014 году, 1 сентября, когда я должен был пойти в школу, в нашем населенном пункте, где я живу, был враг. Завязался очень крупный бой. Ближе к вечеру потери с нашей стороны были неизбежны. И нам с папой предложили помочь. Мы с отцом взяли оружие и чуть-чуть помогли», - вспоминает командир расчета БПЛА «Молния-2» с позывным Молодой.

В школу получилось пойти только через год, когда противника оттеснили подальше.

«В нашем частном секторе, в котором мы жили, там были нацбатальоны, было очень много насилия, беспредела. И это очень хорошо запомнилось. Поэтому, как только мне 18 лет исполнилось, я сразу пошел в добровольческие силы ополчения», - отметил Молодой.

Уже семь лет боец вместе с сослуживцами, которые давно стали братьями, делает все, чтобы как можно скорее освободить родные земли. Каждый день «Молния» за «Молнией» отправляются в сторону передовой.