Боец Космос рассказал, как готовят «Молнию-2» к запуску

Кадры поражения укрепления ВСУ за уже освобожденным Красноармейском. Расчеты войск беспилотных систем отдельного батальона специального значения 51 гвардейской армии группировки «Центр» уничтожают противника «Молнией».

«Молния-2» летит на расстояние до 50 км она остается очень маневренной. Поражает как укрепления, так и технику и даже диву силу противника. Кроме того, на дрон можно повесить самые разные боеприпасы.

Суммарно дрон может поднять до шести килограммов. Саперам, они, кстати, располагаются отдельно от операторов беспилотников, сообщают, какая цель. В зависимости от этого выбирают боеприпас.

«Собрали борт, сюда он приезжает в коробках в разобранном виде. Подкидываем крылья, обтекатели, руль, киль, все. Вешаем заряд, балансируем. С помощью батарейки уже баланс ловим. Потом уже когда появляется цель, с пилотом проводим предполетную подготовку. То есть проверяем работоспособность элеронов, руля, винтов, находим картинку», - рассказал старший радиомеханик-разведчик с позывным Космос.

Теперь, когда дрон полностью проверен - его устанавливают на катапульту и запускают. В случае необходимости все эти действия бойцы могут выполнить меньше, чем за 10 минут.

Сейчас основная работа ведется по целям за освобожденным Красноармейском, в районе Родинского. Там идет зачистка от разрозненных формирований противника. Это самый крупный укрепрайон ВСУ на пути к Доброполью. Его освобождение способствует формированию плацдарма для продвижения к Славянско-Краматоской агломерации с Юга. А к востоку от Допрополья бои ведутся за Константиновку, взятие которой также позволит наступать на сателлит Краматорска - Дружковку, и выравнивать линию фронта на этом направлении. Операторы «Молний» расчищают путь для наших штурмовиков, которые обеспечат плацдарм для дальнейшего продвижения.

«Они передают нам координаты, где находится противник, мы уже отрабатываем. Либо изначально им надо точку занять, мы выкуриваем противника- противник отходит, штурма закрепляются», - рассказал оператор БПЛА с позывным Бел.

Противник оказывает ожесточенное сопротивление, используя большое количество агродронов Баба Яга. Наши операторы регулярно устраивают охоту на них, сбивая FPV-дронами.

Наши парни работают, что называется за идею. Берут пример с командира. Заря подписал контракт в 23-м, причем в Москве осталась успешная карьера.

«Начинал с должности радиоминера-разведчика, рядовым. Со временем назначили командиром отделения. В сентябре того года стал командиром группы, получил свое первое офицерское звание. Лейтенант. Считаю это большой честью, горжусь», - поделился командир группы минирования с позывным Заря.

Работу расчетов сейчас корректирует и погода. Начинающиеся морозы и главный противник войск беспилотных систем- туман. Но и с этим операторы справляются.

«В туман работаем, но смотря в какой тоже. То есть если у нас видимость позволяет, хотя бы мало-мальски что-то видеть, какие-то ориентиры- мы летим», - объяснил оператор FPV-дрона с позывным Тобол.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили зачистку в Гришино и в Светлом. Освобождение населенных пунктов увеличивает буферную зону за уже освобожденным Красноармейском и Димитровым, в котором также продолжается зачистка боевиков. Потери противника на данном направлении превысили 3,5 тысячи военнослужащих.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.