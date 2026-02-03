Мишустин утвердил Ксению Шойгу гендиректором «Долины Менделеева»

Руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу назначена гендиректором Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева». Подписанное Михаилом Мишустиным распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Фонд будет управлять созданием кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе. Цель проекта - достижение технологического суверенитета и укрепление национальной безопасности России.

В Ангаро-Енисейском макрорегионе планируется создать кластер для глубокой переработки редких и редкоземельных металлов. Этот проект должен объединить десятки предприятий, научных учреждений и высших учебных заведений в единую структуру. Задачи кластера - развитие высокотехнологичных производств с высокой добавленной стоимостью, а также формирование комплексной системы кооперации в сфере редкоземельной металлургии, охватывающей весь процесс от разработки технологий до выпуска конечной продукции.

Основные задачи Ксении Шойгу на этом посту - стратегическое планирование, привлечение инвесторов, координация участников и контроль реализации этапов. Ранее она успешно руководила проектом «Остров фортов», где реализовала масштабные задачи социально-экономического развития территории и привлекла внебюджетные инвестиции.

Президент России Владимир Путин отметил перспективность региона и важность государственной поддержки инвесторов. Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров подчеркнул системный подход к развитию отрасли и утвержденный план, включающий три ключевых передела: горнодобывающий, металлургический и высокотехнологичный.