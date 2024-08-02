Реставраторы показали, как спасли от гибели форты Кронштадта

Уникальный памятник истории и архитектуры, самый узнаваемый из всех фортов Кронштадта «Император Александр I», или «Чумной» - спасла реставрация. Почти сто лет он стоял заброшенным и несколько раз горел.

Сейчас здесь восстанавливают деревянную смотровую башню, а она была построен в XIX веке, но до нашего времени не сохранилась. Ее изначальное предназначение - центр управления артиллерийским огнем, поскольку отсюда прекрасно видно весь Финский залив.

Своеобразную цепь из фортов построили в XVIII веке на насыпных островах, чтобы защищать Кронштадт и Петербург с моря, в казематах здесь стояли тяжелые дальнобойные пушки. При демонтаже полов реставраторы даже обнаружили исторические рельсы для вагонеток.

«По рельсам доставлялись к пушкам ядра, припасы, снаряды, сами орудия, а также мы видим гранитные упоры, на которые опирались поворотные конструкции пушек», - заявил руководитель реставрационного отдела компании-подрядчика Алексей Богаевский.

Здесь уже удалось отреставрировать кирпичную кладку и облицовку фасадов, а внутри «чумного» форта восстановили уникальную чугунную лестницу. Причем более семи сотен балясин и поручней пришлось отливать заново взамен утраченных. Еще более серьезные задачи пришлось решать на соседнем форте Кроншлот.

Это старейший из всех кронштадтских фортов, ему уже 320 лет. Морскому фасаду бастиона уже вернули исторический цвет, осталось только снять леса. Форт представлял собой руины - но всего за три года специалисты военно-строительного комплекса фактически спасли его от гибели.

«Основание стало буквально сползать в сторону фарватера и через какое-то время произошло бы ее обрушение, нами был выполнен ряд мероприятий, которые позволили северную куртину (часть крепостного вала между бастионами - Прим. ред.) сохранить», - рассказал руководитель проекта компании-подрядчика Александр Коваленко.

Выпавшие исторические кирпичи здесь подбирают, как мозаику - постройки Кроншлота стараются восстанавливать с максимальным сохранением аутентичности. Уже отреставрированы два маяка, скоро будут закончены фасады бастионов. Одновременно завершаются противоаварийные и реставрационные работы на третьем форте - «Петр Первый».

Все три кронштадтских форта должны стать частью туристско-рекреационного кластера «Остров Фортов», созданного по поручению президента России. За неполные четыре года строителям и реставраторам уже удалось сделать невозможное

«Такой объем реставрации на воде в России не делался никогда. Это было особенное упражнение и особенно зимой, поскольку нужно было и подвозить материалы, делать теплый контур у всех фортов, поскольку они просто промерзают и техника становится в лед. Это была большая задача, с которой коллегам удалось справиться», - рассказала соорганизатор проекта «Остров фортов» Марика Коротаева.

Все работы в каждом из трех фортов планируют закончить уже через два года - здесь откроют музеи, пространства для проведения культурно-массовых мероприятий, кинотеатры и даже площадку для проведения бракосочетаний.