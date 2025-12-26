МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Житель Донецка открыл беспорядочную стрельбу в супермаркете

В МВД Донецкой Народной Республики сообщили, что пострадавших нет.
Сергей Дьячкин 26-12-2025 15:03
© Фото: Telegram/news_mvddnr © Видео: Telegram/news_mvddnr

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин представил к награждению медалями «За храбрость» полицейских, задержавших неизвестного, который устроил беспорядочную стрельбу в супермаркете в Донецке. Об этом сообщило МВД ДНР в официальном Telegram-канале.

Благодаря оперативной реакции полиции удалось предотвратить трагедию, говорится в публикации. Уточняется, что стрелявший был задержан в одном из супермаркетов Петровского района столицы ДНР.

Момент нападения попал на видео - на кадрах злоумышленник беспорядочно ведет огонь по полкам с продуктами. Сообщается, что полицейские сделали предупредительный выстрел, после чего задержали мужчину. Обошлось без пострадавших.

 

#Донецк #оружие #ДНР #денис пушилин #происшествия #Супермаркет #мвд днр #медаль "За храбрость"
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 