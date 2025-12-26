Житель Донецка открыл беспорядочную стрельбу в супермаркете

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин представил к награждению медалями «За храбрость» полицейских, задержавших неизвестного, который устроил беспорядочную стрельбу в супермаркете в Донецке. Об этом сообщило МВД ДНР в официальном Telegram-канале.

Благодаря оперативной реакции полиции удалось предотвратить трагедию, говорится в публикации. Уточняется, что стрелявший был задержан в одном из супермаркетов Петровского района столицы ДНР.

Момент нападения попал на видео - на кадрах злоумышленник беспорядочно ведет огонь по полкам с продуктами. Сообщается, что полицейские сделали предупредительный выстрел, после чего задержали мужчину. Обошлось без пострадавших.