Подошла к концу пауза в ударах по Киеву, на которую Россия пошла в одностороннем порядке по личной просьбе президента США Дональда Трампа. Сегодня стало известно, что армия России нанесла массированный групповой удар по ключевым для боевиков ВСУ объектам инфраструктуры. Беспилотники «Герань» и ракеты этой ночью били точно в цель.

«Сегодня ночью в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», - сообщили в Минобороны.

Взрывы фиксировали в Запорожье, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Одесской областях, а также в Чернигове, Виннице и Киеве. В украинской столице без тепла осталось больше тысячи домов в нескольких районах города. Во всех регионах наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии.

Пока Москва держала паузу, Киев не прекращал попытки наносить удары вглубь России по гражданской инфраструктуре. Сегодня боевики ВСУ ударили по Новой Каховке. Снаряд попал в здание МФЦ и продуктового магазина. Три человека погибли, есть раненные. Кроме того, киевский режим не оставляет попыток организовывать на территории нашей страны террористические атаки. Сотрудники ФСБ в очередной раз задержали пособника украинских спецслужб, который готовил взрывы на энергообъектах в Подмосковье.

После сегодняшнего нашего ответа Зеленский, не изменяя себе, продолжает требовать от Запада усиления давления на Россию и еще больше денег. И продолжает попытки пополнить ряды ВСУ пойманными на улицах добровольцами.

В Киеве людоловы поймали свою жертву прямо у входа в метро. На требования граждан разъяснить причину задержания - молчание. Или вот еще одно видео - сотрудники ТЦК волоком по тротуару тащат очередного мобилизованного в свой автобус. Рядом сотрудники полиции - просто наблюдают за происходящим. Сегодня ТЦКшники работают в паре с полицией. Для них так безопаснее.

И похоже, чем выше потребность киевского режима в пополнении рядов ВСУ, тем ожесточеннее и бездумнее действия ТЦК на улицах украинских городов. Там уже прибегают к нестандартным методам отлова.

В попытке поймать водителя людоловы идут на таран. По всей видимости, законы на них не распространяются вовсе. Организовав ДТП, они тут же попытались мобилизовать водителя, окружив его авто. Похожая ситуация произошла во Львове. Там сотрудники просто заблокировали машину с двух сторон и силой начали вытаскивать из нее водителя.

Из числа бусифицированных лишь треть остаются в армии. Об этом говорит уже и руководитель украинской медслужбы, которая ранее призывала мобилизовывать всех без разбора. Сегодня приходится констатировать - из 30 тысяч пойманных, 20 тысяч самовольно оставляют воинские части. И лишь те, кто по состоянию здоровья убежать не может, остаются на передовой.