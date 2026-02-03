Путин заявил, что влияние НДС на рост цен будет краткосрочным

В начале 2026 года инфляция незначительно ускорилась из-за перенастройки налоговой системы, однако ее рост ожидается ненадолго. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«На 26 января она (инфляция, - Прим.ред.) составила 6,4% в годовом выражении. Это ожидаемо и связано с перенастройкой налоговой системы, в том числе повышением НДС», - сообщил глава государства.

Российский лидер выразил убежденность, что «влияние этих изменений на цены будет краткосрочным». С его слов, к концу 2026 года инфляция должна снизиться до 5%.

Путин ранее заявил, что повышение ставки налога на добавленную стоимость в России с 20% до 22% может носить временный характер. Он напомнил, что решение об увеличении НДС обсуждалось длительное время как в правительстве, так и в администрации президента.

В итоге оно было признано самым прозрачным и понятным способом решения финансовых задач. При этом глава государства подчеркнул, что рост налоговой нагрузки неизбежно создает риски ухода бизнеса в тень.