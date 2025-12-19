МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин заверил, что НДС не будет вечно на уровне 22%

Основной целью повышения налога, по его словам, стало достижение сбалансированности бюджета, чего в целом удалось добиться, в том числе благодаря этому шагу. Отвечая на вопрос о том, станет ли повышенная ставка постоянной мерой, Путин отметил, что конечная цель властей - снижение налоговой нагрузки в будущем.
Андрей Аркадьев 19-12-2025 13:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Повышение ставки налога на добавленную стоимость в России с 20% до 22% может носить временный характер, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.

«Я ваш намек понял по поводу того, что будет ли это вечно? Конечно, нет. Конечная цель - это снижение налогового времени в будущем, и правительство исходит из того, что будет вести дело именно к этому. Я на это тоже рассчитываю», - сказал он.

Глава государства напомнил, что решение об увеличении НДС обсуждалось длительное время как в правительстве, так и в администрации президента, и в итоге было признано самым прозрачным и понятным способом решения финансовых задач.

При этом Путин подчеркнул, что рост налоговой нагрузки неизбежно создает риски ухода бизнеса в тень. В связи с этим он указал на необходимость усилить контроль за собираемостью налога, чтобы повышение НДС выразилось не формально, а в реальных поступлениях в бюджет. По словам президента, борьба с теневой экономикой и уклонением от уплаты налогов остается одной из ключевых задач для правительства.

В конце декабря Совет Федерации одобрил закон о повышении НДС до 22% и принял бюджет на 2026-2028 годы, в котором ставка налога обозначена на том же уровне.

#налоги #НДС #Итоги года с Владимиром Путиным
