Путин заверил, что НДС не будет вечно на уровне 22%

Повышение ставки налога на добавленную стоимость в России с 20% до 22% может носить временный характер, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.

«Я ваш намек понял по поводу того, что будет ли это вечно? Конечно, нет. Конечная цель - это снижение налогового времени в будущем, и правительство исходит из того, что будет вести дело именно к этому. Я на это тоже рассчитываю», - сказал он.

Глава государства напомнил, что решение об увеличении НДС обсуждалось длительное время как в правительстве, так и в администрации президента, и в итоге было признано самым прозрачным и понятным способом решения финансовых задач.

При этом Путин подчеркнул, что рост налоговой нагрузки неизбежно создает риски ухода бизнеса в тень. В связи с этим он указал на необходимость усилить контроль за собираемостью налога, чтобы повышение НДС выразилось не формально, а в реальных поступлениях в бюджет. По словам президента, борьба с теневой экономикой и уклонением от уплаты налогов остается одной из ключевых задач для правительства.

В конце декабря Совет Федерации одобрил закон о повышении НДС до 22% и принял бюджет на 2026-2028 годы, в котором ставка налога обозначена на том же уровне.