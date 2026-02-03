МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: к концу 2026 года ожидается снижение инфляции до 5%

Российский лидер отметил, что первые значимые результаты реализации плана структурных изменений в экономике страны должны быть видны уже в этом году.
Дарья Ситникова 03-02-2026 20:24
© Фото: Пресс-служба Президента России © Видео: ТРК «Звезда»

К концу 2026 года инфляция должна снизиться до 5%. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

«К концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%», - сообщил российский лидер.

Путин объяснил, что ВВП России прибавил 1%, что ниже прежней динамики.  Однако замедление связано с действиями по снижению инфляции.

Президент отметил, что приоритетом в условии дефицита кадров считается повышением производительности труда. С его слов, первые заметные результаты реализации плана структурных изменений в экономике должны проявиться уже в этом году.

Банк России ранее сообщил, что в 2025 году годовая инфляция составила 5,6%. Это значительно ниже показателя предыдущего года - 9,5%. Кроме того, это самый низкий показатель с 2020-го.

Непродовольственные товары подорожали в среднем на 3%. При этом за год цены снизились на телерадиоаппаратуру на 8,5%, средства связи - на 7,1%, персональные компьютеры - на 5,4%, электротовары и бытовые приборы - на 5%, инструменты и оборудование - на 3,2%, обувь - на 1,2%, а легковые автомобили - на 0,8%.

#Россия #Экономика #Путин #инфляция #Совещание
