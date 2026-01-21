МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Инфляция в 2025 году в России стала самой низкой за 5 лет

В 2025 году годовая инфляция в России составила 5,6%.
Владимир Рубанов 21-01-2026 20:46
© Фото: Shatokhina Natalya news.ru, Global Look Press

В 2025 году годовая инфляция в России составила 5,6%, сообщает Банк России. Это значительно ниже показателя предыдущего года - 9,5%. Кроме того, это самый низкий показатель с 2020-го.

Непродовольственные товары подорожали в среднем на 3%. При этом за год цены снизились на телерадиоаппаратуру на 8,5%, средства связи - на 7,1%, персональные компьютеры - на 5,4%, электротовары и бытовые приборы - на 5%, инструменты и оборудование - на 3,2%, обувь - на 1,2%, а легковые автомобили - на 0,8%.

Цены на услуги выросли на 9,3%, а на продовольственные товары - на 5,2%. В 2025 году зафиксировано снижение цен на продукты питания. Яйца подешевели на 20%, сахар - на 6,4%, макаронные и крупяные изделия - на 0,9%. Также наблюдалось снижение стоимости овощей и фруктов на 8,8% по сравнению с высокими ценами декабря прошлого года. Сливочное масло стало дешевле на 3%.

Уровень устойчивой инфляции оставался в диапазоне 4-6% в годовом выражении. По прогнозу Банка России, благодаря текущей денежно-кредитной политике годовая инфляция сократится до уровня 4,0-5,0% к 2026 году. После этого, начиная с 2027 года, ЦБ планирует поддерживать годовую инфляцию вблизи отметки в 4%.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в России будет увеличен размер материнского капитала на 38,6 тысячи рублей - до 729 тысяч. После рождения второго ребенка можно будет получить еще 234 тысячи. Разовая выплата при рождении ребенка с 1 февраля составит 28,5 тысячи рублей. В общей сложности будет проиндексировано более 40 социальных выплат и пособий в соответствии с уровнем инфляции.

