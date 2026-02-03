МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Суд на два месяца арестовал обвиняемого в убийстве 9-летнего Паши в Петербурге

Обвиняемый прячет лицо и игнорирует журналистов на суде.
Дарья Ситникова 03-02-2026 19:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 38-летнего Петра Жилкина, обвиняемого в похищении и убийстве девятилетнего мальчика Паши. Об этом передает корреспондент «Звезды» из зала суда.

«Раздули воздух из ничего, блин» - так Жилкин прокомментировал свой поступок в суде.

Он прячет лицо и игнорирует журналистов. Обвиняемый пробудет под стражей один месяц 30 суток, со второго февраля по 31 марта включительно.

«Избрать заключение под стражу сроком на один месяц 30 суток», - огласила решение судья.

Мальчик не вернулся домой 30 января. Следователи, полиция и волонтеры искали его четыре дня. Как сообщили «Звезде», пропавший Паша регулярно мыл машины на парковке у торгового центра.

По данным СМИ, мальчик был знаком со злоумышленником, он часто мыл его авто на той самой парковке, где ребенка видели живым в последний раз. Тело 9-летнего Паши нашли в ручье в Ломоносовском районе.

Место обнаружения тела находится относительно недалеко, чуть более чем в 10 километрах, от частного дома подозреваемого в убийстве. Его дом стоит в деревне Яльгелево.

Жилкин рассказал на допросе, что предложил ребенку предоставить ему интимную услугу за деньги. Мальчик отказался и потребовал деньги за молчание. Тогда злоумышленник ударил его так сильно, что он захрипел.

После этого задержанный нанес школьнику еще несколько ударов, после чего тот затих. Пользуясь его состоянием, подозреваемый довез Пашу до деревни Яльгелево в Ленобласти, где привязал к трубам и утопил в незамерзающем источнике.

#Санкт-Петербург #арест #суд #похищение #Жилкин
