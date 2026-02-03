В феврале вместо звонков в школах будут звучать патриотические песни

Музыкальные композиции, посвященные Дню защитника Отечества, будут звучать вместо стандартного звонка в российских школах в феврале. Об этом рассказали в Минпросвещения России.

Сообщается, что инициатива проводится в рамках Всероссийского проекта «Мелодии вместо звонков». Школьники услышат такие песни, как «Защитники России», «На побывку едет молодой моряк», «Экипаж - одна семья» и «Я голосую за жизнь».

Проект реализуется Центром всестороннего развития детей «Прогресс» при поддержке Министерства просвещения РФ. Подобные инициативы проводятся не впервые. Так, в январе в школах звучали музыкальные композиции о русской зиме. А в прошлом году ко Дню народного единства в музыкальную подборку для детей вошли следующие песни: «Братья мои», «Матушка Россия», «Милая Россия», «Мы едины! Непобедимые!» и «Флаг моего государства».

В мае прошлого года традиционные звонки заменяли песнями о Великой Отечественной войне. Инициатива была приурочена к 80-летию Великой Победы. Школьникам на переменах проигрывали отрывки из самых известных фронтовых композиций, включая «Смуглянку» и «Катюшу». Как отмечал министр просвещения Сергей Кравцов, целью акции было не только познакомить учащихся с культурным наследием, но и помочь им осознать значимость подвига защитников Отечества. Такие проекты, по его мнению, делают историю понятной и близкой для молодежи.