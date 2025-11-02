Звонки в школах сменят на патриотичные мелодии в честь Дня народного единства

Звонки в школах России с ноября заменят на музыкальные композиции, объединяющие страну. Об этом говорится на сайте Минпросвещения.

«В ноябре в рамках Всероссийского проекта «Мелодии вместо звонков» школьные перемены будут сопровождаться музыкальными композициями, приуроченными ко Дню народного единства. Учащиеся услышат современные патриотические песни, объединенные темой общих ценностей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в музыкальную подборку для школьников вошли следующие песни: «Братья мои», «Матушка Россия», «Милая Россия», «Мы едины! Непобедимые!» и «Флаг моего государства». Тематика музыкальных пауз в школах будет приурочена к разным календарным праздникам. Например, Международному дню пианиста, который отмечается 8 ноября, и Дню матери (30 ноября).

В сообщении ведомства подчеркивается, что музыкальные композиции в рамках проекта «Мелодии вместо звонков» помогут учащимся обсудить на переменах темы общности, единства страны и любви к Родине. Такой подход позволит укрепить доверие в классе и сделать школьную атмосферу еще дружнее.

Ранее в разговоре со «Звездой» российский певец и композитор Олег Газманов призвал к изучению патриотических песен в школах. По словам певца, у нового поколения детей есть желание сочинять песни о Родине и в поддержку российских бойцов на СВО.