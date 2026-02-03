Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся в преддверии 100-летнего юбилея со дня установления дипломатических связей двух стран. Лидеры затронули тему отношений двух государств и совместную работу в формате ОПЕК+.

Также президент России обсудил с принцем обеспечение стабильности глобального энергорынка. Кроме этого, рассматривались международные и региональные вопросы.

Отношения двух государств достигли высокого уровня и приобрели обоюдовыгодный характер. Стороны договорились и дальше углублять сотрудничество в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

Последний раз лидеры двух стран созванивались в августе 2025 года. Тогда наш президент рассказал саудовской стороне о недавних контактах с американским лидером Дональдом Трампом. Также Путин и Аль Сауд затронули тему двусторонних отношений и сотрудничества в политической, торгово-экономической областях и сфере инвестиций.