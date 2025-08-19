Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии контакты с Трампом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщили в Кремле. Президент рассказал саудовской стороне о недавних контактах с американским лидером Дональдом Трампом.

Также Путин и Аль Сауд затронули тему двусторонних отношений и сотрудничества в политической, торгово-экономической областях и сфере инвестиций, уточнили в пресс-службе президента России.

«Дана высокая оценка совместной работе в формате "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Предыдущий телефонный разговор президента России и наследного принца состоялся в марте текущего года.

Напомним, в пятницу, 15 августа, на Аляске прошли первые с 2019 года переговоры Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Накануне президенты России и США переговорили по телефону, Трамп уведомил Путина об итогах встречи с Зеленским и европейскими лидерами.