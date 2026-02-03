МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Онколог назвал средний возраст онкозаболеваемости в России

За последнее время средний возраст заболевания раком увеличился примерно на год.
Дарья Ситникова 03-02-2026 16:25
© Фото: Vadim Akhmetov, URA.RU, Global Look Press

В России средний возраст заболевания раком составляет 65 лет. Об этом сообщил врач-онколог, президент Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи, руководитель отделения онкологии головы и шеи, профессор РАН Али Мудунов.

«Он (возраст онкозаболеваемости. - Прим. ред.) сейчас составляет порядка 65 лет», - заявил врач-онколог.

За последние годы средний возраст заболевания раком увеличился примерно на год. Мудунов также уточнил, что такие опухоли, как рак полости рта, рак глотки, рак гортани, практически в 90% случаев вызываются табакокурением.

Ранее стало известно, что сроки проведения консультации врача при подозрении на онкологическое заболевание не должны превышать трех рабочих дней. На проведение диагностических инструментальных и лабораторных исследований отводится не более семи рабочих дней с момента назначения.

В том случае, если врач выявляет злокачественное новообразование, то он направляет пациента на лечение уже в медицинское учреждение. Кроме этого, за ним должны установить диспансерное наблюдение в течение трех рабочих дней со дня постановки диагноза.

#Россия #болезнь #онкологическое заболевание #средний возраст
