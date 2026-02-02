В России утвердили сроки оказания медицинской помощи при подозрении на рак

При подозрении на онкологическое заболевание у пациента сроки проведения консультации врача не должны превышать трех рабочих дней. Об этом указано в постановлении правительства.

Уточняется, что на проведение диагностических инструментальных и лабораторных исследований отводится не более семи рабочих дней с момента назначения. В том случае, если врач выявляет злокачественное новообразование, то он направляет пациента на лечение уже в медицинское учреждение.

Кроме этого, за ним должны установить диспансерное наблюдение в течение трех рабочих дней со дня постановки диагноза.Врач-терапевт Надежда Чернышова ранее рассказала, что в России ожидается эпидемический подъем заболеваемости гриппом.

Максимальное число заболевших придется на февраль. Она пояснила, что в морозную погоду заболеваемость несколько снижается, а при потеплении опять повышается.

По словам терапевта, главное - соблюдать респираторный этикет. При первых признаках заболевания важно оставаться дома, не нести инфекцию дальше и не заражать других людей.