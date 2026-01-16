Нейрохирурги госпиталя Бурденко извлекли осколок из головы участника СВО

Нейрохирурги Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко провели сложную операцию по удалению осколка из головного мозга участника СВО. Инородное тело длиной около пяти сантиметров находилось в височной доле - зоне, отвечающей за речевые функции. Из-за высокого риска повреждения жизненно важных участков мозга врачам пришлось действовать с максимальной точностью.

В ходе вмешательства применили метод нейропсихологического тестирования - пациент находился в сознании, а специалисты в реальном времени контролировали сохранность речи, задавая ему вопросы. Подобные технологии уже используются в нейрохирургии при лечении эпилепсии и онкологических заболеваний, однако извлечение осколка такого типа с применением этого метода стало первым подобным случаем.

Начальник нейрохирургического центра госпиталя Шамиль Гизатуллин отметил, что современные операционные оснащены навигационными системами, микроскопической техникой, элементами дополненной реальности и инструментами с применением искусственного интеллекта.

«Это инородное тело, оно нестандартное, атипичное, это проволока. И она неправильной формы. И парадокс этой ситуации в том, что это инородное тело располагается в функционально нагруженной зоне, и повреждать даже минимально мозг в этой ситуации недопустимо», - пояснил Гизатуллин.

Пациент получил ранение во время выполнения боевого задания в результате атаки беспилотника. Сам момент травмы он практически не помнит. Операция заняла 48 минут и завершилась успешно.

