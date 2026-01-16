МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Нейрохирурги госпиталя Бурденко извлекли осколок из головы участника СВО

Осколок имел неправильную форму и располагался в функционально нагруженной зоне, где даже минимальное повреждение ткани мозга было недопустимо, отметил начальник нейрохирургического центра госпиталя Шамиль Гизатуллин.
16-01-2026 14:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Нейрохирурги Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко провели сложную операцию по удалению осколка из головного мозга участника СВО. Инородное тело длиной около пяти сантиметров находилось в височной доле - зоне, отвечающей за речевые функции. Из-за высокого риска повреждения жизненно важных участков мозга врачам пришлось действовать с максимальной точностью.

В ходе вмешательства применили метод нейропсихологического тестирования - пациент находился в сознании, а специалисты в реальном времени контролировали сохранность речи, задавая ему вопросы. Подобные технологии уже используются в нейрохирургии при лечении эпилепсии и онкологических заболеваний, однако извлечение осколка такого типа с применением этого метода стало первым подобным случаем.

Начальник нейрохирургического центра госпиталя Шамиль Гизатуллин отметил, что современные операционные оснащены навигационными системами, микроскопической техникой, элементами дополненной реальности и инструментами с применением искусственного интеллекта.

«Это инородное тело, оно нестандартное, атипичное, это проволока. И она неправильной формы. И парадокс этой ситуации в том, что это инородное тело располагается в функционально нагруженной зоне, и повреждать даже минимально мозг в этой ситуации недопустимо», - пояснил Гизатуллин.

Пациент получил ранение во время выполнения боевого задания в результате атаки беспилотника. Сам момент травмы он практически не помнит. Операция заняла 48 минут и завершилась успешно.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

