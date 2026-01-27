Герасимов: ВС РФ расширяет зону безопасности в Сумской и Харьковской областях

Российские войска расширяют полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Он отметил, что группировка войск «Север» в течение месяца освободила четыре населенных пункта.

«В течение месяца освободили четыре населенных пункта, в том числе за последнюю неделю Симиновка и Старица», - сказал Герасимов.

По данных главы Генштаба ВС РФ, с начала января российские вооруженные силы освободили 17 населенных пунктов.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов говорил, что российские войска наступают практические на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр», которые действуют на Днепропетровском направлении

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.