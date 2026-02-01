Кремль не получал от финансиста Джеффри Эпштейна предложений о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ сообщалось, что из обнародованных Минюстом США документов по делу Эпштейна якобы стало известно, что финансист хотел встретиться с Путиным. Он будто бы несколько раз заявлял о своем желании в переписке разных лет с Турбьерном Ягландом, на тот момент занимавшим пост генерального секретаря Совета Европы.

«Нет», - ответил Песков RTVI на вопрос о получении подобных предложений в Кремле.

Ранее Минюст США объявил о публикации всех материалов по делу финансиста. Как заявил первый заместитель министра юстиции США Тодд Бланш, материалы включают в себя более трех миллионов страниц документов, 2 000 видеороликов и 180 тысяч фото.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе со «Звездой» объяснил, что президент США Дональд Трамп внезапно призвал арестовать бывшего лидера страны Барака Обаму в попытке отвлечь общественность от новой шумихи вокруг дела Эпштейна.

Имя Дональда Трампа более трех тысяч раз упоминается в материалах по делу Эпштейна. Как отметил Тодд Бланш, большинство документов с упоминанием Трампа были переданы в ФБР непосредственно перед президентскими выборами 2020 года с целью опорочить его имя и снять с пробега.