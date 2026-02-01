МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков: от Эпштейна не поступало предложений о встрече с Путиным

В опубликованных файлах по делу скандального финансиста утверждается, что Эпштейн якобы хотел встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Сергей Дьячкин 03-02-2026 12:09
© Фото: Palm Beach Post, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Кремль не получал от финансиста Джеффри Эпштейна предложений о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ сообщалось, что из обнародованных Минюстом США документов по делу Эпштейна якобы стало известно, что финансист хотел встретиться с Путиным. Он будто бы несколько раз заявлял о своем желании в переписке разных лет с Турбьерном Ягландом, на тот момент занимавшим пост генерального секретаря Совета Европы.

«Нет», - ответил Песков RTVI на вопрос о получении подобных предложений в Кремле.

Ранее Минюст США объявил о публикации всех материалов по делу финансиста. Как заявил первый заместитель министра юстиции США Тодд Бланш, материалы включают в себя более трех миллионов страниц документов, 2 000 видеороликов и 180 тысяч фото.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе со «Звездой» объяснил, что президент США Дональд Трамп внезапно призвал арестовать бывшего лидера страны Барака Обаму в попытке отвлечь общественность от новой шумихи вокруг дела Эпштейна.

Имя Дональда Трампа более трех тысяч раз упоминается в материалах по делу Эпштейна. Как отметил Тодд Бланш, большинство документов с упоминанием Трампа были переданы в ФБР непосредственно перед президентскими выборами 2020 года с целью опорочить его имя и снять с пробега.

#Кремль #Дмитрий Песков #встреча #пресс-секретарь #финансист #Джеффри Эпштейн
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 