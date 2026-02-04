МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Двигатель ПД-8 прошел 150-часовые испытания при максимальных нагрузках

В течение полутора месяцев работу всех систем силовой установки проверяли на максимальных режимах, имитирующих длительную эксплуатацию.
Андрей Аркадьев 04-02-2026 11:20
© Фото: Ростех © Видео: ТРК «Звезда»

Авиадвигатель ПД-8 успешно прошел одно из самых сложных сертификационных испытаний - 150-часовой цикл работы на предельных режимах. Проверки проводила Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха в рамках подготовки силовой установки для самолета «Суперджет».

В течение полутора месяцев двигатель работал в условиях, максимально приближенных к длительной реальной эксплуатации. Во время тестов ПД-8 одновременно выводили на максимальную тягу, предельные обороты роторов и критические температуры газа за турбиной низкого давления.

Задача испытаний - убедиться, что двигатель сохраняет надежность и устойчивость даже при сочетании самых жестких нагрузок на все основные системы. По словам заместителя главного конструктора ПД-8 Артема Бадерникова, тест позволил не только подтвердить корректность конструкторских решений, но и показать наличие необходимых запасов прочности и ресурса, которые закладываются в современные авиационные двигатели.

«Проведено одно из главных и самых длительных испытаний двигателя ПД-8, которое позволило оценить работу силовой установки на запредельных режимах. Мы экспериментально доказали правильность выбранных конструкторских решений, подтвердили резервы и запасы, которые должны быть у авиадвигателя», - сказал Бадерников.

Испытания проходили на стенде предприятия «ОДК-Авиадвигатель» в Перми. Специалисты проверяли работу двигателя при различных режимах давления и температуры топлива и масла, а также при максимальных отборах воздуха из компрессора. Все проверки выполнены строго по сертификационной программе и в полном объеме.

ПД-8 продолжает проходить стендовые и летные испытания. Ранее двигатель уже подтвердил свою надежность при тестах по забросу птиц и воды, обрыве лопатки вентилятора, а также во время акустических проверок, испытаний при боковом ветре и тестирования реверсивного устройства. Во всех этих режимах двигатель работал при тяге свыше 8 000 килограммов силы.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 разработан на предприятии «ОДК-Сатурн» в Рыбинске с применением современных отечественных материалов и технологий. Силовая установка тягой восемь тонн предназначена для ближнемагистральных самолетов «Суперджет-100», а также для самолетов-амфибий Бе-200.

#авиация #испытания #SSJ #ПД-8
