Двигатели импортозамещенного SJ-100 прошли тест на защиту от воды

Двигатели импортозамещенного самолета SJ-100 прошли тест на защиту от воды. Об этом сообщили в Минпромторге России.

«"Суперджет" с российскими двигателями ПД-8 успешно прошел испытания в "бассейне" на защиту двигателей от воды. Подтверждено, что при движении лайнера вода не нарушает работу», - говорится в заявлении ведомства.

Как отметили в Минпромторге России, важность этих испытаний заключается в том, что взлет и посадка самолета могут проходить во время дождя.

Ранее сообщалось, что образец импортозамещенного пассажирского самолета МС-21, на борту которого тестировали работу новых систем и двигателей ПД-14, поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев» (входит в ГК «Ростех»).