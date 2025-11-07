МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Двигатели импортозамещенного SJ-100 прошли тест на защиту от воды

Испытания на водостойкость должны показать возможность самолета проводить взлет и посадку во время дождя.
Глеб Владовский 2025-11-07 13:35:47
© Фото: Минпромторг России

Двигатели импортозамещенного самолета SJ-100 прошли тест на защиту от воды. Об этом сообщили в Минпромторге России.

«"Суперджет" с российскими двигателями ПД-8 успешно прошел испытания в "бассейне" на защиту двигателей от воды. Подтверждено, что при движении лайнера вода не нарушает работу», - говорится в заявлении ведомства.

Как отметили в Минпромторге России, важность этих испытаний заключается в том, что взлет и посадка самолета могут проходить во время дождя.

Ранее сообщалось, что образец импортозамещенного пассажирского самолета МС-21, на борту которого тестировали работу новых систем и двигателей ПД-14, поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев» (входит в ГК «Ростех»).

#в стране и мире #испытания #Суперджет-100 #Минпромторг РФ #двигатели
