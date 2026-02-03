Вооруженный девятиклассник напал на гимназию в Уфе

Вооруженный ученик уфимской гимназии совершил нападение на учебное заведение. Как пишут местные паблики, девятиклассника задержали, о его мотивах не сообщается.

Говорится, что он мог быть вооружен травматическим пистолетом и, предварительно, выстрелил из него в одного из учителей. Насколько серьезные ранения получил педагог - неизвестно.

Инцидент произошел в уфимской гимназии №16 во время третьего урока. Позже вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев опроверг информацию о пострадавшем. Ведется проверка.