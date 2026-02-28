МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Жертвами падения самолета в Боливии стали 15 человек

Военно-транспортное судно рухнуло на проезжую часть и столкнулось с автомобилями.
Тимур Юсупов 28-02-2026 06:52
В результате крушения военно-транспортного самолета в Боливии погибло 15 человек, 28 пострадали. Об этом сообщили в местном Минздраве.

По имеющейся информации, в результате падения на проезжую часть в городе Эль-Ато, Lockheed C-130 Hercules столкнулся с несколькими автомобилями, включая грузовые машины и общественный транспорт. На месте инцидента разгорелся пожар.

Прибывшие военные и сотрудники экстренных служб обнаружили разбросанные по проезжей части банкноты, которые перевозил самолет. Из-за ажиотажа, вызванного купюрами, очевидцы аварии в массе проигнорировали нуждающихся в помощи людей, пытаясь собрать как можно больше денег.

Ранее сообщалось, что полиция Боливии сожгла выпавшие из разбившегося самолета деньги. Уточняется, что они предназначались для транспортировки в Центральный банк страны.

