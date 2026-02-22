МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На западе Боливии рухнул военный самолет с деньгами

Прибывшие на место крушения местные жители собирали разбросанные деньги вместо оказания помощи пострадавшим.
Глеб Владовский 28-02-2026 03:34
Самолет ВВС Боливии на оживленную автомобильную дорогу в районе города Эль-Альто. Об этом сообщила газета El Deber.

«Воздушное судно врезалось в несколько автомобилей, двигавшихся по проспекту», - говорится в материале.

Как сообщает агентство, прибывшие на место крушения военнослужащие обнаружили огромное количество разбросанных денег. Предполагается, что на борту воздушного судна были они. Кроме того, им пришлось отгонять местных жителей, которые спешили собрать их вместо того, чтобы помочь пострадавшим.

Официальных комментариев со стороны ВВС Боливии пока нет.

