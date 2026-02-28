МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Москве спасатели сняли кусок плиты с пострадавшего от взрыва дома

Ранее развернули оперативный штаб во дворе пострадавшего от взрыва дома.
Глеб Владовский 28-02-2026 03:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве сотрудники экстренных служб сняли кусок плиты с пострадавшего от взрыва доме. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

На опубликованных кадрах видно, как с помощью подъемного крана опустили на землю поврежденную часть многоэтажки. Процесс спуска выполнялся с надлежащей осторожностью

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России развернули оперативный штаб во дворе пострадавшего от взрыва дома. В экстренном порядке проводилась уборка снега для возможности разместить спецтехнику.

Напомним, два человека пострадали при взрыве газового баллона в квартире жилого дома на юго-западе Москвы. Инцидент произошел в Южном Бутово. Взрыв, предварительно, прогремел на кухне в многоэтажке на 16-м этаже.

