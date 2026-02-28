МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Оперативный штаб развернули у пострадавшего от взрыва дома в Москве

Все подъезды к многоэтажке переполнены техникой МЧС России.
Глеб Владовский 28-02-2026 00:45
Сотрудники МЧС России развернули оперативный штаб во дворе пострадавшего от взрыва газа в Москве жилого дома. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

На опубликованных кадрах можно увидеть, как в экстренном порядке проводится уборка снега для приближающейся спецтехники. Кроме того, все подъезды к зданию забиты транспортом МЧС России.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при взрыве газового баллона в квартире жилого дома на юго-западе Москвы. Инцидент произошел в Южном Бутово. Взрыв, предварительно, прогремел на кухне в многоэтажке на 16-м этаже.

