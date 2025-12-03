Гуляйполе теперь взято в полукольцо. С северо-запада наступление на город передовые подразделения «Востока»развивают через Варваровку. Она чуть ниже по течению реки Гайчур от Доброполья, которое освободили накануне. К этому населенному пункту наши штурмовики пробирались через танковые рвы, колючую проволоку и минное поле. Опорники ВСУ уничтожали из гранатометов. Бои за это село шли несколько дней. Боевики прикрывались мирными жителями.

От села Доброполье идет прямая дорога на город Гуляйполе, где у ВСУ крупный укрепрайон. Наши бойцы взяли под контроль очередной участок трассы в несколько километров. Украинским боевикам все сложнее проводить ротацию, подвозить боеприпасы и продовольствие.

В Гуляйполе - командные пункты и центры управления БПЛА противника. Там крупные военные склады. Ангары с беспилотниками и натовское вооружение - гранатометы, автоматы, мины. Все это подкрепление еще несколько недель назад неприятель вез в ту же соседнюю Днепропетровскую область. Но дороги перерезала российская армия.

Сейчас артиллеристы громят склады в Гуляйполе. В дальнейшем их потеря приведет к ухудшению положения врага на территории всей Запорожской и Днепропетровской областей.

«У них нехватка личного состава, они постоянно перебрасывают людей с одних позиций на другие. Мы открываем беглым огонь, два-три снаряда. Было уничтожено около десяти военнослужащих Украины», - рассказал артиллерист с позывным Фобик.

В Гуляйполе бои идут вторую неделю. Штурмовые группы продвигаются по городской застройке. Наступают вглубь обороны противника. Уже взяли несколько улиц. Об этом в воскресенье Владимиру Путину докладывал командующий группировкой войск «Восток» Андрей Иванаев. Говорили и о планах.

«Как вы видите в дальнейшем развитие ситуации?» - спросил президент. «Ключевым будет являться разгром противника на левом берегу реки Гайчур для продолжения наступления дальше в западном направлении в границах Днепропетровской и Запорожской областей, а также овладение Гуляйпольским оборонительным районом, центром в городе Гуляйполе», - ответил Иванаев.

Сейчас зачищают окраины Гуляйполя. Домов здесь много. В основном одноэтажные. В окнах враг оборудовал огневые точки. Всю территорию обстреливают. Но наши парни все равно идут вперед. Помогают снайперы.

«Было небольшое окно, примерно такое. Там был пулемет, за ним стоял противник. Два выстрела пришлось сделать. Был ветер, с первого выстрела рядом, но следом сразу сделали второй и уничтожили», - рассказал заместитель командира взвода снайперов с позывным Масяня.

За последний месяц группировка войск «Восток» освободила более 20 сел. А это территория свыше 360 квадратных километров. Высокие темпы продвижения Воинов-Дальневосточников отметил и верховный главнокомандующий.

«Андрей Сергеевич, ваши войска двигаются темпом который гарантирует на выполнение всех стоящих перед нами задач. Имея в виду, что при таком темпе нашего наступления противник, разумеется, не в состоянии должным образом на это реагировать», - похвалил военнослужащих глава государства.

Линии окопов неприятеля тянутся на сотни метров. Штурмовики зачищали, шли дальше. На горизонте - первые дома. Когда-то здесь было около полутысячи мирных жителей. Остались несколько пенсионеров. Прятались в подвалах. Украинские боевики их использовали в своих целях.

«Мирные нам рассказывали, что их заставляют ходить по минным полям, как бы расчищать себе путь. Сначала идут мирные и потом идут диверсионная группа, получается. Доброполье - село большое. На возвышенности. Асы беспилотной авиации расчищали путь пехоте. ВСУшник даже не пытался бежать. А эти трое спрятались. Но бесполезно, прилет», - пояснил штурмовик с позывным Буря.

Наши «птички» в туман догоняли американские бронетранспортеры М-113. Боевик напрасно отстреливался. Бои за Доброполье продолжались несколько дней. Российский триколор в селе развернули гвардейцы 37-й мотострелковой бригады 36-й армии. А противник бежал - в сторону Гуляйполя. Туда идет российская армия.